Volver | La Tecla Informe Especial 28 de enero de 2025 NOTA DE TAPA

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Nicolás Kreplak: "Me da lástima que no se aprueben las leyes de salud"

El ministro de Salud lamenta que la Legislatura no haya aprobado aún las leyes que crean las empresas públicas de emergencias y medicamentos. La situación del IOMA, las diferencias con Nación y la actualidad política

Compartir