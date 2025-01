Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de enero de 2025 TAPA

Diego Garciarena: “Estamos para sesionar, pero primero hay que hablar”

Tras la rosca frustrada por el Presupuesto, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal en Diputados cuestionó la falta de diálogo por parte del Ejecutivo para que las negociaciones lleguen a buen puerto

Compartir