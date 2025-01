Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de enero de 2025 NUEVAS CRITICAS

El campo bonaerense apuntó contra Nación y puso el foco en los impuestos

Desde Carbap lanzaron un fuerte reclamo ante la no devolución del IVA. Asimismo, tildaron como "alarmante la ya insostenible carga fiscal".

Compartir