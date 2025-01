Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de enero de 2025 "UNA TEMPORADA DIFÍCIL"

Kicillof cargó contra la gestión libertaria y su “fiesta para timberos y millonarios”

El gobernador encabezó la primera la primera Conferencia de Verano, un clásico en la temporada estival que toma especial importancia por el presente tumultuoso que atraviesa Kicillof. "Esto tiene dos víctimas, la producción y el trabajo"

Compartir