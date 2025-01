Volver | La Tecla Informe Especial 12 de enero de 2025 RELEVAMIENTO

Provincia vs. Nación: el ranking de los más seguidos

El alcance digital en la política se ha convertido en un factor clave de la comunicación entre los funcionarios y la ciudadanía. ¿Cuáles son los ministros nacionales y provinciales con más llegada en la calle virtual?

Compartir