Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan este jueves

Unidades de las empresas Metropol y La Ideal de San Justo, entre otros, no circulan por una medida de fuerza de los choferes. El ultimátum de la UTA por el aguinaldo.

