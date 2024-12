Firmaron la pipa de la paz: nuevo acuerdo entre IOMA y FEMEBA

Luego de las idas y vueltas la obra social de la provincia y la Federación Médica llegaron a un nuevo acuerdo y firmaron un convenio y pusieron aspectos claves, entre ellos la eliminación de intermediarios, re empadronamiento de profesionales, compromiso de no cobros indebidos y uso de herramientas electrónicas, entre otras. Los detalles uno a uno.

Eliminación de la Intermediación: Los pagos por prestaciones médicas se harán directamente a los círculos médicos que adhieran al convenio. Re empadronamiento de Profesionales: Se llevará a cabo un re-empadronamiento de las y los profesionales médicos.

Compromiso de No Cobros Indebidos: Las y los profesionales médicos tendrán que firmar una declaración jurada mediante la que se comprometen a no cobrar montos o ningún tipo de sumas dinerarias a las y los afiliados que no estén debidamente autorizados.

Uso de Herramientas Electrónicas: Las y los profesionales deberán enviar digitalmente las prestaciones en tiempo real para su auditoría por parte del IOMA. También se comprometen a utilizar la receta electrónica y otros sistemas para optimizar el control.

Facturación Electrónica: Se implementará un sistema de facturación electrónica que garantizará la correcta distribución de los fondos a los profesionales después de realizar las retenciones de ley que correspondan.

Representación gremial de la FEMEBA: La Federación mantendrá la representación gremial para aquellos círculos que lo deseen y adhieran. También se compromete a apoyar la implementación de herramientas digitales para el correcto control de lo que paga IOMA mensualmente.





Por su parte, desde la Federación Médica sostuvieron que por buena voluntad las autoridades decidieron aceptar la exigencia de la obra social provincial de dar por finalizado el convenio capitado que los vincula, para firmar un convenio por prestación en todo su ámbito geográfico.



La suscripción de este acuerdo, que abarca todos los partidos donde tiene ámbito Femeba, implica la adhesión voluntaria de cada una de las Entidades Primarias, y la obligación de reempadronar a todos sus médicos quienes deberán comprometerse a no percibir sumas no previstas en el convenio.



Asimismo, Femeba deberá remitir al Ioma en forma detallada toda la información prestacional que corresponda.



Respecto a la deuda del Instituto, la Federación Médica aceptó conciliar la deuda que reclama en comisión mixta.







Por otra parte, mediante este acuerdo, la Federación Médica se obliga a no implementar nuevos ceses o cortes de servicio por este tema, ni establecer pagos de los afiliados en forma unilateral.

El convenio por prestación se suscribirá a similares valores y en las mismas condiciones que las acordadas por la obra social con otras entidades médicas en el resto de la provincia.

La decisión de Femeba trae como consecuencia la normalización de las prestaciones en todo el ámbito provincial, e implica para beneficiarios y médicos, restablecer su relación.