La disputa interna de Kicillof con Cristina y el espejo de Scioli

La disputa entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner tiene en vilo a un peronismo que se encuentra en una crisis de liderazgo profunda. En ese marco, la proyección presidencial del Gobernador encuentra escollos y uno de ellos es no ser opacado por la expresidenta en medio de la polarización con Javier Milei.



Al respecto, el politólogo Julio Burdman dialogó con La Tecla y puso el ojo en uno de los principales problemas a resolver por parte de Kicillof. En ese sentido, al margen de las distancias entre uno y otro, recurrió al ejemplo de lo que sucedió con Daniel Scioli.



“A Daniel Scioli esa parte siempre le costó y eso que hizo mucho esfuerzo. Él tenía todas las credenciales, tenía un CV político muy fuerte y, sin embargo, la sombra de Cristina estaba siempre en él. El kirchnerismo estaba muy por encima de él”, indicó.



Asimismo, consideró que “creo que Scioli hizo un desarrollo, una identidad propia, pero que hubo algo que le faltó”, añadió. Luego indicó: “Kicillof tiene que superar metodológicamente a Scioli, sabiendo que parte de un lugar parecido, con toda la diferencia del caso".



"Me refiero solamente al análisis político, no lo estoy comparando ni como personalidad ni como perfil ideológico, son muy distintos, pero creo que tienen situaciones parecidas y creo que en el espejo de Scioli, Kicillof tiene que aprender que el desarrollo de un concepto propio es muy importante para la política contemporánea”, agregó.



Más adelante, Burdman habló sobre el perfil del Gobernador y su proyección luego de cinco años al frente del Ejecutivo bonaerense. En ese sentido, manifestó que “la gestión bonaerense nunca da alegrías. Nunca hubo ningún gobernador bonaerense que haya podido crecer políticamente sobre la base de su gestión. Digamos que crecieron políticamente con valores y con conceptos al margen de la calidad de la gestión, algo muy difícil de demostrar en una provincia tan compleja, sobre todo en materia de servicios públicos básicos”.



“Creo que Kicillof logró, para este año, despegarse de Cristina en las encuestas. Él tiene una valoración de los bonaerenses que es distinta a la que tiene Cristina. Está bastante por encima y eso es hoy su logro”, añadió.



Asimismo, Burdman consideró que “todavía falta como la segunda parte de esto, es como que vimos una historia en un solo capítulo. Tiene que desarrollar, para la segunda mitad de su mandato, una identidad propia con nuevas categorías y nuevos conceptos, para poder diferenciarse definitivamente de Cristina”.



En cuanto al problema que significa el rol de CFK, sostuvo que “la diferenciación, no digo que tenga que ser necesariamente ideológica, pero tiene que tener una marca propia que le permita a él ser él mismo y ser un candidato con fuerza propia. Él tiene ya los antecedentes para hacerlo, pero no es tan fácil esa parte”.



Más adelante, explicó que “en este momento la contendiente del mileísmo es Cristina, pero creo que en el largo plazo Kicillof tiene condiciones para ser un candidato opositor. Todavía tiene que desenredarse la narrativa y el espectáculo que se está planteando entre el mileísmo y el cristinismo. Mientras esto esté dominante, la figura de Kicillof queda opacada. Pero creo que tiene que guardarse, dejar que este juego se desarrolle en tiempo presente y fortalecer su perfil a futuro para poder competir con Milei en 2027”.



“Kicillof está en otro juego, no está en el juego de la oposición, está en el de la gestión, pero cuando él quiera convertir su gestión en una bandera opositora y quiera presentarse como candidato va a tener que competir con Cristina. Entonces, el problema de Kicillof no es ni el liderazgo del peronismo, ni ser el más popular, es ser el que represente la voz opositora en el futuro”, finalizó.