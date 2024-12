Volver | La Tecla Nacionales 12 de diciembre de 2024 ECONOMÍA

El gobierno creará un cargo fijo en las facturas de luz

Se incluirá un ítem para financiar una obra de transporte eléctrico clave para evitar colapsos de tensión en todo el país. Tendrá un impacto de entre 1% y 3% del monto del servicio. Varias localidades bonaerenses se verán beneficiadas.

