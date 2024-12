Volver | La Tecla Nacionales 11 de diciembre de 2024 CONGRESO

Caso Kueider: Villarruel convocó a sesionar para “sacar la mugre del Senado”

La vicepresidenta finalmente accedió a convocar a la sesión para expulsar, o suspender, al senador por Entre Ríos que intentó pasar la frontera de Paraguay con 200.000 dólares sin declarar.

