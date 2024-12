Volver | La Tecla Municipios 9 de diciembre de 2024 EN LA CAPITAL BONAERENSE

La Plata avanza en el nuevo Centro de Operaciones Municipal

El Municipio de La Plata está avanzando con las obras finales en la antigua sede de Control Urbano para centralizar un moderno centro de operaciones con distintas áreas vinculadas con la seguridad, emergencias y el orden público

