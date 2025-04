Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de abril de 2025 APARICIONES

Kicillof sale a la cancha: marcha junto a la CGT y acto en La Plata para relanzar el MDF

El gobernador pone primera y comienza la campaña electoral con un mega acto en la sede de UPCN. También acompañará a los gremios en su movilización del 1 de mayo

