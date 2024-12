Volver | La Tecla Nacionales 6 de diciembre de 2024 BATALLA CULTURAL

Duro discurso de Milei en el Mercosur: “Ha sido un escollo para el progreso de los argentinos”

El presidente habló en Uruguay junto a otros mandatarios del continente y pidió buscar “una nueva fórmula sin anteojeras ideológicas” poque el actual está agotado.

