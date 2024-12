Larroque pidió terminar con "gobiernos tercerizados" y quiere ver a Cristina "bancando a Axel"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, habló sobre la situación interna del peronismo y salió a bancar a Axel Kicillof ante las críticas que realizada La Cámpora. Las críticas al PJ bonaerense conducido por Máximo Kirchner y el apoyo a Jorge Ferraresi. Además, habló sobre Mayra Mendoza y le dejó un recordatorio.



En declaraciones al streaming Uno Tres Cinco, el funcionario provincial manifestó que "si se consolida Axel o si Axel se fortalece, ya es visto con preocupación, con desconfianza". Entonces, lanzó: "A Axel hay que cuidarlo y que nadie se tiene que poner nervioso". En esa línea, consideró que "estamos frente a una situación muy delicada y la fortaleza de Axel no puede ser un problema. La fortaleza de Axel, al contrario, tiene que ser algo que nos ponga contentos, no nerviosos. Charlémoslo. ¿Cuál es el miedo?".

Luego, se refirió a la autonomía que ganó Kicillof como dirigente político y gobernador. "Axel gobernó cuatro años en la provincia, ahora un año más. ¿Alguien puede creer que Axel gobernaba llamando por teléfono para preguntar?", dijo. En tanto, añadió: "La política argentina oCreo que es lógico que, si el pueblo de la provincia de Buenos Aires eligió a Axel, él tiene que ejercer esa responsabilidad, en diálogo con todos los sectores".Sobre el rol de Cristina Fernández como presidenta del, Larroque remarcó quesin duda". También resaltó: ", lo normal de toda la vida, es lo natural”.En cuanto al futuro del peronismo hacia las, afirmó: "Axel ganó dos elecciones por 20 puntos. Porque si no, está lo de los estrategas, ¿no? Entonces,No sé, es medio raro. Dejémoslo a Axel desempeñarse en ese sentido, porque la verdad que ha demostrado mucha capacidad"."Si cada uno va a salir con su perspectiva y a su antojo en función de. Necesitamos madurar en ese sentido", agregó el ministro bonaerense.Más adelante, Larroque fue consultado por su relación cony contó que "no tengo la cotidianeidad o el vínculo de cotidianeidad que tenía antes con Máximo, en lo personal siempre hay aprecio, cariño, afecto, obviamente. Creo que después".En tanto, habló sobre el accionar dely fue tajante: "Este año hubo una sola reunión del Consejo del PJ Bonaerense el 24 de febrero. Nos convocaron por WhatsApp, habían pasado un montón de cosas en la Argentina. Me parece que podría haber más, sobre todo por las cosas que están pasando.".Larroque hizo foco en el poder decisión que considera que debe tener Kicillof en su rol de gobernador. Por ese motivo, aseguró que "el poder no se comparte. El que toma la decisión es uno o una. Después por supuesto está el ámbito de elaboración colectiva, pero en un momento llega el que pone el gancho, es uno. Desde una lógica de construcción colectiva hay alguien que tiene que tomar la decisión."."Axel viene demostrando que siempre se ha parado por arriba de un montón de tensiones y que no confunde lo primordial con lo accesorio., al conjunto, al peronismo", remarcó.Finalmente, habló sobre el intendente de Avellaneda y recordó: "porque ayudó y colaboró, siendo el intendente de un distrito aledaño, jugó a fondo".