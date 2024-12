Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de noviembre de 2024 ELECCIONES

Vuelve al ruedo: Ricardo Alfonsín será candidato a diputado nacional en 2025

El dirigente encabezó un acto en Almirante Brown para el lanzamiento del espacio político que compone junto a Forja, Libres del Sur y varios dirigentes radicales y socialistas.

Compartir