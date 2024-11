Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de noviembre de 2024 BOLETÍN OFICIAL

Provincia puso el gancho y se viene un nuevo aumento en la luz

El Gobierno oficializó el aumento en las tarifas de electricidad en la Provincia de Buenos Aires para los consumidores de las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES. Los detalles

