Falleció la única sobreviviente del derrumbe de Villa Gesell

María Josefa Bonazza perdió la vida durante la madrugada. La mujer de 79 años había sido internada en terapia intensiva hace dos semanas a raíz de una descompensación.

