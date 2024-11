Volver | La Tecla Nacionales 25 de noviembre de 2024 LA IZQUIERDA AL PODER

Quién es Yamandú Orsi, el nuevo presidente electo de Uruguay

El candidato de izquierda derrotó al oficialista Álvaro Delgado en el balotaje presidencial que se definió este domingo. Luego de una extensa jornada electoral, los ciudadanos eligieron al nuevo mandatario.

