Pablo López: “Estamos previendo menores necesidades de financiamiento”

-Respecto al endeudamiento, en pesos por un equivalente a 1.045 millones de dólares, es menor que el pedido en diciembre pasado, de 1.800 millones. ¿A qué se debe?



-Las necesidades de financiamiento que surgen del presupuesto son menores de las que preveíamos para este año, a partir de las proyecciones que elaboramos. Estamos previendo menores necesidades de financiamiento y por lo tanto menores necesidades de autorizaciones en la Legislatura, incluso no incluimos ninguna autorización con organismos multilaterales.



-¿Por qué?



-Porque estamos trabajando muy bien con los préstamos que disponemos. Tenemos una cartera muy importante de créditos con organismos multilaterales que alcanza prácticamente los 3.000 millones de dólares, y estamos teniendo ejecuciones muy importantes. Esa cartera es un stock de créditos y se activa en la medida que ingresan los desembolsos. Este año vamos a llegar a un nivel de ingreso de desembolsos cercano a los 400 millones de dólares, y el año que viene estamos previendo más de 500 millones. Es una base para el financiamiento de gran parte del plan de infraestructura que tiene la Provincia. Durante este año no pudimos todavía avanzar con otros créditos, por eso no estamos previendo nuevos.



-El déficit financiero previsto es de casi 1,5 billones de pesos, un 5,7% mayor del que se proyecta para este año. ¿Se revirtió la tendencia de ir bajando ese déficit?



-No, se reduce, porque vos marcás un crecimiento nominal, pero en términos reales se reduce. Hay una tendencia a la baja. Queremos marcar que no es un Presupuesto de ajuste, y también hay un punto importante en lo que es la sostenibilidad fiscal, y para lograrla necesitamos mantener equilibrio, incluso superávit en términos económicos.



-¿El déficit cae respecto al impacto sobre el presupuesto?



-Claro, el déficit primario incluso también cae en términos absolutos. El financiero sube un poco pero cuando uno lo mira en términos relativos está bajando. Esto tiene que ver con estar muy comprometidos con la sostenibilidad fiscal de las cuentas. Buscamos alcanzar resultados que sean sostenibles, y en el caso del déficit que sea financiable, con las fuentes de financiamiento que posee la Provincia, que son responsables y no nos llevan a un ciclo de sobreendeudamiento, como ya ha pasado en otros momentos y que se vuelven en deudas insostenibles, impagables y llevan a procesos como los que tuvimos que vivir nosotros cuando asumimos.