Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2024 PREOCUPACION

Advierten que cooperativas eléctricas de PBA “corren peligro” por una medida de Milei

La resolución que impide el cobro del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias pone en jaque a las pequeñas distribuidoras. Las complicaciones que genera la resolución del gobierno nacional.

