12 de agosto de 2025
JUSTICIA
Azafata de Aerolíneas Argentinas atrapada con botín de lujo rumbo a Miami
La Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrió que la mujer que iba rumbo a Miami quería llevar en su equipaje relojes de lujo, monedas de oro, joyas y 10 iPhones.
Un hecho de contrabando puso en vilo a Aerolíneas Argentina cuando se descubrió que una azafata tenía como propósito trasladar objetos valiosos a Miami. El hallazgo del botín fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Tras descubrir las intenciones de la mujer, las autoridades allanaron su vivienda y secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo. La sospechosa se desempeñaba como tripulante de Aerolíneas Argentinas.
Al ser atrapada, la Justicia la imputó por delito de contrabando y le prohibieron la salida del país mientras avanza la investigación en su contra. El hecho se hizo público recién el pasado lunes, pero ocurrió durante un procedimiento realizado el 4 de mayo a las 5.10.
Entre los elementos incautados se destacan:
-Cuatro relojes Rolex (uno con dial gris, agujas, bisel y corona dorados y malla plateada; otro plateado con dial azul; uno con dial negro, y otro blanco y bisel, agujas y corona doradas)
-Un brazalete
-Un anillo de oro con piedra color bordó
-Un prendedor de oro en forma de águila
-Dos cadenas (una dorada y otra platino con ciento veintinueve incrustaciones de diamantes)
-Un par de aros dorados
-Ocho monedas de oro (con una inscripción visible de “Estados Unidos Mexicanos”)
Al mismo tiempo, se incautaron 10 teléfonos iPhones que incluyen el iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max y iPhone 14 Pro Max, en distintos colores. Asimismo, se sumó un celular Samsung modelo SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado.
La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante y todavía permanece en etapa de instrucción, mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundiza la investigación.