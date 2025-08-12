Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2025 JUSTICIA

Azafata de Aerolíneas Argentinas atrapada con botín de lujo rumbo a Miami

La Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrió que la mujer que iba rumbo a Miami quería llevar en su equipaje relojes de lujo, monedas de oro, joyas y 10 iPhones.

