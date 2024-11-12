Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025

La Tecla
Todos los derechos reservados
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COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA (COMIREC)
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$1.290.494.395.000
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
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$458.401.955.000
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA
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$257.930.140.000
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA)
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$163.775.277.000
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ORGANISMO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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$134.836.464.000
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ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
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$119.451.235.000
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ENTE ADMINISTRADOR ASTILLERO RÍO SANTIAGO
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$88.472.435.000
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ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA)
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$75.047.398.000
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INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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$72.461.738.000
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COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO LUJÁN (COMILU)
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$59.017.843.000
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PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE
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$26.904.176.000
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AUTORIDAD DEL AGUA
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$15.569.314.000
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COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CIC)
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$13.291.702.000
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UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA
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$6.851.042.000
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UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE
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$6.236.167.000
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INSTITUTO UNIVERSITARIO POLICIAL PROVINCIAL "COMISARIO GENERAL HONORIS CAUSA JUAN VUCETICH"
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$5.332.044.000
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CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO
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$4.336.183.000
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INSTITUTO PROVINCIAL DE ASOCIATIVISMO Y COOPERATIVISMO
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$3.729.072.000
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INSTITUCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL
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5.854.233.720.000
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CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS
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934.868.113.000
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
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4.919.365.607.000
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TOTAL
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34.322.892.031.927