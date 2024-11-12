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12 de noviembre de 2024
UNO POR UNO

Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025

El Gobierno bonaerense dio a conocer los números del Presupuesto 2025. Cómo será el reparto para cada ministerio. Cuál es el más favorecido

Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025
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El Gobierno bonaerense dio a conocer los números del Presupuesto 2025. Cómo será el reparto para cada ministerio. El total $32.836.621.005.927 será fragmentado entre los distintos estamentos de la Administración central, los organismos descentralizados y las Instituciones de Previsión Social 

Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025

Dentro de las áreas de Gobierno, el Poder Judicial es quien recibe la mayor cantidad de presupuesto con un total de $1.290.494.395.000. Lo sigue en el ranking, el Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso con un total de $2.619.684.115.000. Completa la terna el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo de Andrés Larroque con $1.435.739.095.000.

En el listado siguen en el orden de prioridad el Ministerio de Salud con $1.290.494.395.000 y el Ministerio de Justicia con un total de $1.077.904.272.000.

Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025

El área de Infraestructura, se encuentra en los primeros lugares con un total de recursos asignados que ascienden a $1.016.936.518.000. El Ministerio de Transporte, a cargo de Jorge D`Onofrio con $736.124.176.000. 

El área de Gobernación que tiene a cargo la Secretaría General, la Coordinación General Unidad Gobernador y la Jefatura de Asesores del Gobernador recibirá $65.062.079.000. 

Al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano le serán asignados $81.480.662.000, Mientras que al Ministerio de Gobierno que está a cargo de Carlos Bianco se destinarán $71.120.106.000.

El Ministerio de Economía, organismo a cargo de Pablo López, tendrá asignado un monto de $49.961.944.000. En tanto que el Ministerio de Ambiente, área que conduce Daniela Vilar recibirá $35.388.678.000.

Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025
Pablo López - ministro de Economía

Por su parte el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, cuya titularidad ejerce Augusto Costa, tendrá asignado $34.441.322.000. El Ministerio de Trabajo recibirá $33.676.406.000, el Ministerio de Desarrollo Agrario $33.334.385.000.

La Fiscalía de Estado a cargo de Rodolfo Gómez, tendrá asignado para 2025, la suma de $32.601.212.000.

El Ministerio de Comunicación Pública, que conduce la ministra Jesica Rey tiene para el próximo año una suma asignada de $32.180.289.000. El Tribunal de Cuentas $26.951.409.000 y la Defensoría del Pueblo $26.474.000.000.

En tanto que el Ministerio de Mujeres y Diversidad $16.471.561.000

La Contaduría General de la Provincia recibirá $14.570.065.000, la Asesoría General de Gobierno $9.794.673.000, la Tesorería General de la Provincia $6.779.306.000, la Junta Electoral $2.394.301.000 y el Consejo de la Magistratura $2.255.424.000. 

Organismos descentralizados

El reparto en las áreas que completan la estructura del entramado bonaerense es la Dirección General de Cultura y Educación, que está a cargo de Alberto Sileoni, la que más monto recibirá este año con un total de $8.594.081.162.000. De esta manera, por debajo del Poder Judicial es la estructura con mayor asignación de recursos.

Cuántos recursos se proyecta para cada ministerio de la Provincia en 2025

Completan el reparto:
 

COMITÉ     DE     CUENCA     DEL     RÍO     RECONQUISTA (COMIREC)

$1.290.494.395.000

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

$458.401.955.000

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

$257.930.140.000

AGENCIA   DE  RECAUDACIÓN   DE   LA   PROVINCIA   DE BUENOS AIRES (ARBA)

$163.775.277.000

ORGANISMO      PROVINCIAL      DE      LA      NIÑEZ      Y ADOLESCENCIA

$134.836.464.000

ORGANISMO  PROVINCIAL  DE INTEGRACIÓN  SOCIAL  Y
URBANA (OPISU)

$119.451.235.000

ENTE ADMINISTRADOR  ASTILLERO RÍO SANTIAGO

$88.472.435.000

ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA)

$75.047.398.000

INSTITUTO  CULTURAL  DE LA  PROVINCIA  DE BUENOS AIRES

$72.461.738.000

COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO LUJÁN (COMILU)

$59.017.843.000

PATRONATO  DE LIBERADOS BONAERENSE

$26.904.176.000

AUTORIDAD DEL AGUA

$15.569.314.000

COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  (CIC)

$13.291.702.000

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA

$6.851.042.000

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE

$6.236.167.000

INSTITUTO    UNIVERSITARIO    POLICIAL    PROVINCIAL "COMISARIO     GENERAL     HONORIS     CAUSA     JUAN VUCETICH"

$5.332.044.000

CORPORACIÓN        DE       FOMENTO        DEL       VALLE BONAERENSE  DEL RÍO COLORADO

$4.336.183.000

INSTITUTO     PROVINCIAL     DE     ASOCIATIVISMO      Y COOPERATIVISMO

$3.729.072.000
 

INSTITUCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL

5.854.233.720.000

CAJA  DE  RETIROS,  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE LAS
POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

934.868.113.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

4.919.365.607.000

 

 

TOTAL

34.322.892.031.927


 

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