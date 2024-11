Mar del Plata: el semáforo de los funcionarios

“Los cambios no tienen por qué ser antes, durante o después. Cuando el vecino te plantea que hay cosas que no se solucionan, entonces tal vez es tiempo de cambiar”. La frase fue dicha por Guillermo Montenegro en diálogo con La Tecla a pocos días de haber sido reelecto y en vísperas de comenzar su segundo mandato. En ese entonces, el Ejecutivo avanzó en un sentido doble: por un lado reestructuró áreas -cómo la eliminación de las secretarías de Gobierno y Cultura- y por el otro modificó nombres, con el ingreso de Rodrigo Goncalves, “Tato” Serebrinsky o Fernando Muro. Otros, por su parte, fueron transferidos, cómo D´Andrea, que pasó del EMSUR al EMDER.



A un año de dicha entrevista, los funcionarios siguen bajo constante evaluación. Las reuniones en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) con las posteriores conferencias de prensa, pusieron al gabinete en la línea de fuego. Secretarios y titulares de entes fueron mandatados, más allá de tareas puntuales, con una perspectiva: cercanía al vecino y capacidad de respuesta. Dentro de la tropa hay quienes cuentan con luz verde, otros qué son mirados de reojo y un tercer grupo más expuesto por la gestión. Los privados y la “creatividad” fueron dos de los ejes bajados para la gestión. En ese sentido, cada uno desde su área, tiene por objetivo la articulación con empresas que poco a poco van tomando roles antes del Estado, que desde esa óptica, queda en un rol de facilitador. Por otra parte, en la una época dónde el chorro de recursos desde Nación se cortó, las partidas de Provincia llegan a cuentagotas y una cobrabilidad de capa caída, cada funcionario debe arreglarse con lo que tenga a mano.



Una clave para entender los hipotéticos movimientos son las Legislativas 2025. En un gobierno de coalición, dónde las áreas de gobierno están repartidas entre las principales fuerzas -con preponderancia del Pro y radicales-, el ingreso o salida de fuerzas repercutiría también en el armado del gabinete. En ese sentido, la principal duda es cómo jugará La Libertad Avanza en relación al ex-Juntos por el Cambio. A su vez, algunas figuras del Ejecutivo podrían dar el salto a una banca, ya sea en el Concejo Deliberante o bien a la Legislatura provincial.



Guillermo Montenegro no podrá presentarse a un nuevo ciclo en la intendencia en el 2027. En ese sentido, en octubre del 2023 se puso en marcha el “Operativo Sucesión”. Dentro del borrador de contendientes para las próximas elecciones generales se encuentran varios secretarios y titulares de entes provenientes de los tres socios principales de la alianza.



A poco del cierre del primer año del mandato 23-27, el gobierno evaluará quienes cumplieron con la premisa de “estar cerca, escuchar, tomar buenas decisiones y ser humildes en la compresión de los problemas de los vecinos”, mandatada por Montenegro durante la asunción.



Mauro Martinelli (Legal, Técnica y Hacienda)



Martinelli tomó la rienda de la fusión de dos áreas y se convirtió en el encargado de cuidar la firma de Montenegro y los números de la comuna, lo que lo volvió una pieza clave del gabinete. Descripto cómo un “técnico sin aspiraciones políticas”, el secretario tuvo presencia constante tanto en las conferencias de prensa cómo en el conflicto de los Municipales. A su vez, el intendente le otorgó la llave para autorizar la suba de tasas. Ahora se le encomendó la modernización del sistema tributario en busca de mejorar la cobrabilidad. Es uno de los funcionarios mejor ponderados.



Gustavo "Tato" Serebrinsky (Descentralización y Participación Ciudadana)



El histórico dirigente de la UCR se hizo cargo de buena parte de las tareas de la extinta secretaría de Gobierno con una clara inclinación a la relación con el territorio -tiene a su cargo las delegaciones municipales- y las organizaciones intermedias, cómo las Sociedades de Fomento. Serebrinksy, qué fue electo presidente del comité marplatense de la Unión Cívica Radical, aportó experiencia y manejo político al gabinete. En más de una oportunidad, el ex-diputado nacional remarcó que los boina blanca presentan “funcionarios que funcionan” y qué la UCR debe prepararse para volver a gobernar.





Fernando Rizzi (Educación)



El dirigente "boina blanca" alineado con el abadismo lidera el sistema educativo municipal más grande del país, compuesto por 33 jardines, 17 primarias, 17 secundarias, una técnica, dos bachilleratos para adultos, 10 escuelas de formación profesional y cuatro institutos terciarios. El exdefensor del pueblo enfrenta críticas por su falta de gestión en el área y por la discrecionalidad en la asignación de horas del Programa Educativo Barrial (PEBa), que supuestamente financiaría a la militancia. Fue duramente cuestionado por los trabajadores durante el conflicto salarial entre el STM y el gobierno. Su futuro es incierto.



Vilma Baragiola (Desarrollo Social)



Si bien fue electa cómo concejala en el quinto lugar en las elecciones generales del 2023, Vilma Baragiola decidió continuar al frente de la secretaría de Desarrollo Social, cargo que ocupa desde 2019 y en el que ya había tenido experiencia en gobiernos anteriores. El frente de la cartera, el rol de Baragiola fue el contener la situación de emergencia en barrios con los recursos a disposición. A su vez, es la que mantiene el vínculo con las organizaciones sociales qué, conforme el avance de las crisis, se apostaron múltiples veces en las puertas del Palacio. Su secretaría contó con casi el 8% del Presupuesto 2024.



Rodrigo Goncalves (Seguridad)



El ex titular de Defensa Civil, no tiene filiación partidaria, pero es uno de los montenegristas de cepa que integra el gabinete comunal. Comanda una de las Secretarias más ponderadas del gobierno municipal. Es reconocido el funcionario por trabajar activamente y recorrer la calle. Ante el aumento de delitos en la ciudad, enfrenta desafíos importantes en seguridad, como es la implementación de la multiagencia, el relanzamiento del sistema de reconocimiento facial, que se encuentra trabado a nivel nacional, y la apertura del debate sobre el uso de armas no letales en el municipio.



Fernando Muro (Desarrollo Productivo e Integración Público-Privada)



El concejal que se encuentra de licencia, que solicitó una nueva prórroga para ausentarse de su banca en el Concejo hasta junio de 2025, continúa al frente de una de las áreas en las que más apuesta el municipio, cargo que ya ocupó durante el primer mandato del acalde. Es uno de los montenegristas de la primera hora y dirige una de las carteras clave para la creación de empleo, la expansión del Parque Industrial y la llegada de nuevas empresas a la ciudad. Además, suena como posible sucesor del exjuez en el Palacio Municipal de cara a las ejecutivas dentro de tres años.



Viviana Bernabei (Salud)



La gestión de la Salud tuvo sus altas y bajas tanto en los primeros cuatro años cómo en estos once meses. Cómo encargada de un área compleja, Bernbei estuvo siempre bajo la lupa del la oposición en el Concejo Deliberante que le exigió sobretodo en relación al funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) por la falta de turnos, profesionales o los horarios de atención al público. Las exigencias también vinieron de la mano de lo presupuestario. Con el 11,6% de los recursos se convirtió la segunda secretaría mejor posicionada.



Jorge "Guasa" González (Obras y Planeamiento)



El radical alineado con el exintendente Daniel Katz preside por segunda vez la Secretaría de Obras y Planeamiento, en una gestión ampliamente cuestionada. Desde su llegada, la cartera se ha caracterizado por una subejecución del presupuesto en cada período, superando al resto de las secretarías. También se lo señala como pieza clave en el andamiaje de los proyectos de excepción a la construcción que llegan al Concejo Deliberante. Los distintos expedientes que desembarcan en el legislativo local cuentan con su firma, recomendaciones y visto bueno, una marca distintiva del funcionario "boina blanca". Sonaría en el recambio de gabinete.



Mariano Bowden (EMVIAL)



Otro de los continuistas de la primera gestión. Este 2024, Bowden comenzó a mostrarse en redes con el jefe de la bancada del Pro, Agustín Neme, un indicio sugestivo de que podría buscar un lugar en las listas de las Legislativas del 2025. El Ente Muncipal de Vialidad y Alumbrado.,fue por un lado, el área más defendida tanto por el interbloque oficialista cómo por la Libertad Avanza en la Rendición de Cuentas. Por otra parte, fue uno de los puntos de presión de los municipales durante el conflicto con el STM. Durante la gestión debió efectivizar las obras con fondos provenientes de la Tasa Vial. Hacia la interna, el hijo del ex-titular del ente es bien considerado.



Bernardo Martín (EMTURyC)



En la segunda gestión del intendente, retomó la presidencia del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) que ahora no solo maneja todo lo relacionado a la promoción turística de la ciudad, sino también el área cultural. El funcionario es referente de la Coalición Cívica en la ciudad, aunque está distanciado de la línea nacional de Elisa Carrió y está cada vez más cercano al montenegrismo. El titular del ente busca posicionar a la comuna a nivel nacional para atraer turistas y grandes eventos, como lo fue el desembarcó del Enduro de Invierno. Además, se proyecta como posible sucesor del intendente en el 2027.



Sebastián D´Andrea (EMDER)



El funcionario de raigambre montenegrista pasó del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) al Ente Municipal de Deportes (Emder) tras una gestión cuestionada, dejando pendientes temas como el cementerio. Su desempeño en el Emder tampoco ha mejorado frente a un organismo con estadios municipales en mal estado, y que ahora impulsa un polémico pliego para privatizar no solo el Minella y el Polideportivo, sino también el Parque de Deportes. Se dice que tendría "el boleto picado" a casi un año de una de las gestiones más flojas que tiene el gabinete.



Santiago Bonifatti (EMSUR)



El hombre de Sumar es uno de los peor ponderados por la gestión. El primer síntoma de desencanto fue su eyección de la secretaría de Gobierno -la versión local de la jefatura de gabinete- tras el fracaso en la resolución en varios temas. Corrido a la órbita del Ente Muncipal de Servicios Urbanos (EMSUR), Bonifatti fue criticado internamente por la escasa presencia en la sede de la institución. A su vez, atravesó la polémica por la apertura de una parrilla con algunas irregularidades. El estado de Camet o los conflictos en el basural, parte de los puntos bajos.



Carlos Katz (OSSE)



El presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, de filiación radical, es señalado como uno de los funcionarios con buena gestión al frente de la empresa municipal, que acaba de cumplir cuarenta años. Entre sus desafíos, enfrenta la necesidad de concretar importantes obras hídricas y de cloacas para la comuna, en el marco del cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) anunciado por la administración nacional libertaria. Entre los proyectos afectados están la segunda etapa del Sistema de Acueducto Oeste y la red cloacal en la zona comercial y espigones del puerto.



Marcelo Cardoso (Inspección General)



De filiación peronista no kirchnerista, Cardoso es una de las piezas presentes desde el comienzo del gobierno en 2019. Cómo subsecretario de Inspección General fue un puntal en la política de habilitaciones de comerciales, uno de los ejes centrales tanto de la primera cómo de la segunda gestión. A su vez, fue partícipe de maniobras en torno al control del espacio público y de los eventos masivos, políticas claves en los planes del Ejecutivo. Cardoso se mostró activo en torno al armado de lo que viene, con fotos junto a todo el arco peronista no K, incluso con los Menem, con quienes mantiene relación desde los ‘90.