¿Se viene el ajuste?: la mirada opositora del Presupuesto 2025

El gobierno de Axel Kicillof presentó en la Legislatura el proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2025 con una impronta en la que se remarcó la asfixia económica provocada por el presidente, Javier Milei. En ese sentido, dese la oposición comenzaron a estudiar las iniciativas y marcaron diferencias que comienzan a complejizar la discusión.El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, presentaron los lineamientos generales de la ley de leyes ante los legisladores de la oposición. “Ambos proyectos plasman una agenda de Gobierno orientada a fortalecer las políticas públicas esenciales del Estado provincial, y a profundizar como ejes prioritarios la obra pública, la contención e inclusión social, el desarrollo productivo y el empleo, abordados con las perspectivas de género y ambiental como ejes transversales”, indicaron desde la Provincia.El monto total de los recursos asignados para el 2025 asciende a 32,8 billones de pesos, con gastos proyectados de 34,3 billones de pesos y un resultado financiero negativo de -1.4 billones. Además, entre puntos clave, prevén emitir Letras del Tesoro por unos 670.771 millones de pesos y solicitar endeudamiento por 1.1 billón de pesos."El presupuesto provincial tiene que tener en cuenta las estimaciones macroeconómicas del presupuesto nacional presentado por Javier Milei, eso es complicado porque varias voces señalaron que ese presupuesto nacional es inconsistente. El presupuesto nacional es un presupuesto escrito en el aire”, sentenció el gobernador Axel Kicillof sobre el proyecto.En cuanto a las principales erogaciones no salariales se destacan lo destinado a Infraestructura con $2.682.725 millones; Inversión en Producción y Trabajo con $206.945 millones; Promoción y Asistencia Social $1.463.431 millones; Salud $1.262.011 millones; Educación $1.287.061 millones y Servicios de Seguridad $1.157.075 millones.Un foco que genera tensión con la oposición es la política tributaria que adoptará el Gobierno bonaerense de cara al año próximo y que deberá llegar a un consenso para implementarla. Desde el Ejecutivo detallaron que “en lo referido a los Impuestos patrimoniales, se actualizan moderadamente sin incrementar la carga real de los mismos y consolidando el carácter progresivo de la tributación. Se implementará una ambiciosa política de pago anticipado e incentivo y premio al buen cumplimiento fiscal”.Las primeras voces desde el lado de la oposición se expresaron con cautela sobre lo presentado por el oficialismo y pidieron más detalles sobre ambas iniciativas. Los bloques prefirieron estudiar a fondo las propuestas para sentar un posicionamiento. Sin embargo, ya hay temas que preocupan como el nivel de endeudamiento, los recursos que se destinarán a los municipios y los impuestos que cobrarán.“Es un presupuesto de ajuste”, señalaron al pasar desde una de las bancadas opositoras, que también indicaron que no ven mal que se tenga esa perspectiva en un contexto de crisis económica pronunciada que vive el país. De todos modos, indicaron “vamos a darles tiempo” y otros manifestaron: “Esperemos que no sea un tratamiento exprés”.El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, fue al hueso y contó que “habrá que ponerse a estudiar en detalles el Presupuesto y la Ley Impositiva 2025 y desarmar la maraña de irregularidades, inconstitucionalidades y delegación de facultades que se vienen arrastrando desde hace varios años ya”. En ese sentido, luego afirmó: “Es importante que todos los bloques de la oposición unamos fuerzas y aprovechemos este momento para reformar la Ley Impositiva, recuperemos funciones y volvamos a la legalidad”.Por su parte, el ministro López destacó que “en este Proyecto de Presupuesto 2025, las prioridades se proponen consolidar al Estado provincial como un escudo ante las políticas del Gobierno nacional, mientras seguimos apostando por un futuro de desarrollo e inclusión en toda la Provincia. En ese sentido, la inversión en funciones esenciales se incrementará un 36% real respecto a 2024, alcanzando un nivel cercano al doble del registrado en 2019 en valores constantes; mientras que la inversión de capital alcanzará el 7,8% del gasto total, lo que expresa la continuidad de este modelo gestión de la Provincia”.IMPUESTOS BAJO LA LUPAEl radicalismo atraviesa una situación particular, no sólo por la interna que quedó a resolución de la Justicia, sino que por derivaciones de esa interna el Foro de Intendentes del partido “está detonado”, según manifestó una fuente partidaria. Eso hace que sea difícil consensuar una postura y no solo por el Presupuesto 2025, sino también por otros temas de importancia para la gestión provincial y municipal.De todos modos, los bloques de la UCR pondrán la lupa principalmente en el fondo para los distritos y en la Ley Impositiva. Al respecto, el presidente de la bancada de la UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, le dijo a La Tecla que “así como este año ARBA, en las facturas le informaba a los contribuyentes que el incremento de impuestos había sido votado por la Legislatura, ahora queremos que para el 2025 ARBA diga en las facturas que los impuestos bajaron gracias a esta Legislatura y que es mucho más razonable la ley positiva de este año”.La apuesta está en que la Provincia reduzca la carga impositiva, sobre todo para las actividades productivas. Pero, además, la UCR pretende que sacar de la Ley Impositiva la “discrecionalidad que tiene el Ejecutivo porque todas las atribuciones tributarias las tiene que tener la Legislatura, no tiene que haber más delegación legislativa”, sostuvo un legislador. Esto se desprende por el conflicto que hubo este año cuando desde ARBA se adujo que las subas fueron aprobadas por el Parlamento, pero los legisladores de la oposición se quejaron porque hubo cambios en los topes de las alícuotas. “No tiene que quedar nada a interpretación, la ley debe ser clara y precisa en cuanto a los impuestos”, insistió la fuente.De esta manera, el radicalismo hará valer su posicionamiento en la Legislatura y le marcará al oficialismo los puntos que considere pertinente modificar en los proyectos que están sobre la mesa.POSTURA CRITICADesde el Frente de Izquierda Unidad mantienen su posicionamiento crítica hacia la gestión del gobernador, Axel Kicillof, y ponen el foco en los aspectos que consideran clave de la gestión bonaerense. Asimismo, piden que los más ricos sean los que paguen impuestos.Al respecto, el diputado provincial del Partido Obrero, Guillermo Kane, le dijo a La Tecla que “la educación, la salud, los salarios públicos en la provincia, todo está en crisis. Ha sufrido este año un ajuste monumental, que Kicillof le endilga a Milei, pero frente al cual no toma ninguna medida propia que lo diferencie, fuera de deslindar responsabilidades”.Asimismo, expresó que “no tenemos ninguna expectativa” sobre el proyecto de Presupuesto porque considera que “va a mantener la impronta con la que viene: endeudamiento, no animarse a tocar a las grandes riquezas de la provincia”.“Solo cambiando ese esquema podríamos tener una expectativa en que se resuelva algunos de los problemas urgentes”, añadió el legislador. Además, afirmó que “hay que sumar la crisis de infraestructura que se evidencia en las inundaciones permanentes y la carencia habitacional”.Sobre la posibilidad de revalúo inmobiliario, manifestó que “el gran tema es la subvaloración de las grandes propiedades agrarias destinadas a la producción. Es uno de los puntos que podrían modificar la situación junto a las exenciones impositivas millonarias a empresas de todo tipo y el pago de la deuda provincial”. Finalmente, lanzó: “Rechazamos que haya subas sobre la vivienda única”.El Gobierno bonaerense, tal cual esperaba la oposición, cargó las tinta contra la administración del presidente Javier Milei. En ese sentido, remarcaron que el abandono de obras públicas en territorio provincial afectan directamente a los 17 millones de bonaerense. En ese marco, en el proyecto de Presupuesto 2025, se impulsó el Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional.La iniciativa comprenderá la totalidad de las deudas reclamadas al Estado Nacional en presentaciones administrativas y judiciales. Asimismo, estará afectado a las finalidades que determinan las normas de creación y la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Economía.MIRADA CRITICALa presentación del proyecto de Presupuesto 2025 del ministro de Economía, Pablo López, dejó con sabor a poco a la oposición. En ese sentido, desde el PRO exigieron más detalles al Gobierno y criticaron la postura beligerante hacia el presidente, Javier Milei.Al respecto, el titular del bloque de senadores provinciales del PRO, Alejandro Rabinovich, manifestó que “fue una presentación donde claramente faltaron números. El Presupuesto fue casi una presentación política. Tenemos que ver ahora cuando empecemos a trabajarlo qué es lo que realmente tiene la relación ingresos - egresos, cuál es la participación de la seguridad en el gasto general, cuál es la de la salud. También ver cuáles son las modificaciones tributarias que está planteando, de eso no se vio nada”.En ese sentido, el legislador de la Quinta Sección electoral, lanzó: “Lo que sí se vio, durante gran parte de su presentación, fue un constante llanto y agresividad hacia el Gobierno Nacional”.Luego, sostuvo que “más que todo lo que se vio fue una presentación si se quiere política y no técnica, con lo cual ahora hay que esperar a ver qué es efectivamente lo que presentaron”.En cuanto a la política impositiva propuesta por el Gobierno, respondió que “no tuvimos ninguna presentación respecto a eso”.Más adelante, el senador indicó que “lo que pasa que efectivamente lo que queremos es ver y a partir de ahí poder tener alguna decisión, hasta ahora en esta presentación no se ha dado nada de eso, con lo cual es difícil”.“Fue simplemente eso, una presentación política con lo cual ahora hay que ver cuáles son tanto en ingresos y en egresos que es lo que plantean”, dijo.LAS DEMANDAS DE LOS DISTRITOSLos intendentes también juegan ahora el armado del Presupuesto 2025 y plantean tener voz para ser escuchados en sus demandas. Desde la oposición ponen el ojo en la recaudación de la provincia de Buenos Aires y en cómo eso decanta en recursos para los municipios.En ese sentido, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, manifestó que “como criterio general es que no haya un aumento en la carga tributaria en términos reales. Ya el año pasado acordamos algunas cosas y después los aumentos fueron mayores a los que se había convenido”.A su vez, explicó que “el 83% de la recaudación de la provincia está basada en impuestos distorsivos, en ingresos brutos y sellos. Y eso ha ido subiendo porque era cerca del 70 por ciento antes. O sea, cada vez la recaudación es más de impuestos distorsivos en la provincia. Son tendencias que se deberían revertir”.Sobre la obra pública para los municipios, el jefe comunal consideró que “tiene que haber una buena administración del presupuesto para poder asumir obras. No quiero caer en la cosa facilista de volver a la obra pública con emisión monetaria y con inflación. No quiero volver al plan platita. Si esto lo vamos a discutir seriamente, yo estoy”.Desde el municipio de San Nicolás, comandado por Santiago Passaglia, señalaron que durante la gestión de Alberto Fernández no tuvieron obras nacionales y que con Javier Milei no esperaban que cambie la situación. Del mismo modo, indicaron que tampoco cuentan con obras provinciales en la actualidad. Resaltaron: “El sistema está invertido. Se ayuda con recursos y obras como premio a los que hacen las cosas mal. En cambio, en San Nicolás, como tenemos las cuentas ordenadas y seguimos siendo el municipio récord en obra pública, no nos bajan obras. Nos sostenemos solos”. “Sería bueno que se empiece a medir la eficiencia en el Estado y el buen uso de los recursos, y se premie a los que hacen las cosas bien y no al revés”, afirmaron y remarcaron: “Los recursos que tenemos de Provincia son los que nos deben girar por Ley como la Coparticipación, pero no hay ninguna obra”.