Volver | La Tecla Municipios 10 de noviembre de 2024 “DáMELA O TE QUEMO”

Momento de terror para un concejal al que le dispararon para robarle

Dos delincuentes le dispararon a Leandro Ugartemendia, concejal de Morón y excandidato a intendente durante un intento de robo en el partido de La Matanza. De todos modos, el edil no resultó herido.

Compartir