Concejales camporistas primerearon el bloque Fuerza Patria y dejaron afuera a un edil del MDF

En el municipio de Brandsen, concejales de La Cámpora que responden al intendente Fernando Raitelli armaron su propio espacio y dejaron afuera al edil kicillofista Lucas Bronicardi. En abril, el concejal kicillofista votó en contra de un proyecto del intendente y tuvo reiteradas críticas hacia su gestión.

