19 de febrero de 2026
¿UN LUNES HISTÓRICO?
Con reclamos a Milei y Kicillof, docentes bonaerenses van al paro si no hay aumento
Los gremios nucleados en el Frente de Unidad esperan una nueva propuesta de Kicillof, tras el rechazo de la oferta realizada días atrás. También incluyen pedidos a Nación. Si paran, sería el primer año en la gestión kicillofista que no se inician las clases en la fecha señalada.
Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, nucleados en el Frente de Unidad (FUDB), ratificaron su decisión de no iniciar las clases el próximo lunes 2 de marzo si el Gobierno bonaerense no confirma una oferta superadora en paritarias.
Los sindicatos hicieron saber que están dispuesta a tomar esa medida histórica (en la gestión de Axel Kicillof siempre se inició el ciclo lectivo en la fecha programada) a través de las redes sociales, luego del rechazo a la propuesta del Ejecutivo días atrás.
En tal sentido, reclamaron el fin del ajuste educativos, y puntualizaron sus demandas al gobierno de Javier Milei, que son:
- Restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID)
- Convocatoria a Paritaria Nacional
- Aumento de Presupuesto Educativo
- Rechazo al proyecto de libertad educativa
- Restitución de los fondos que Nación le debe a Provincia
- Aumento de salariosEn cuanto a la gestión provincial, los gremios integrantes del Frente (FEB, Suteba, Udocba, Suteba, Sadop y Amet) insistieron en la necesidad de una nueva convocatoria a la paritaria bonaerense para recomponer salarios, y sumaron el reclamo por un mejor funcionamiento del IOMA.
Como informó La Tecla.info, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), a través del congreso extraordinario, realizará una fuerte medida de fuerza tras considerar insuficiente la propuesta de la Provincia.
El gremio anunció un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo, el mismo día que comenzará el ciclo lectivo 2026 en el territorio bonaerense.
Desde el inicio del 2026 las negociaciones paritarias fueron complicadas para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pese a que en enero lograron un 4.5% de aumento, hubo varias reuniones entre el Ejecutivo y los gremios para lograr esta cifra.
En esta oportunidad, la primera oferta fue de una suba del 2% en el salario, que fue rechazada rápidamente. Luego elevó la oferta en un 3%, pero la misma no logró la satisfacción de los gremios bonaerenses.