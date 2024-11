Fondos atrasados, intendentes impacientes con Kicillof y una cumbre en agenda

Mientras el gobernador Axel Kicillof prepara la presentación del Presupuesto 2025 y la Ley Impositiva, los intendentes de los 135 municipios todavía no recibieron la última cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM) y se impacientan cada vez más. Desde la oposición ya pusieron el grito en el cielo por el atraso. Además, entre un gran hermetismo, en el oficialismo asoma una cumbre con jefes comunales en La Plata.



Por estos momentos los alcaldes esperan con ansias la cuarta transferencia del programa que destina recursos de libre disponibilidad y no reintegrables. El monto total asignado para todo el 2024 es de $116.000 millones divididos en cuatro pagos. El vencimiento para hacer el último desembolso fue el 30 de octubre y todavía no hay una fecha concreta para cancelarlo. Algunos estiman que podría ser la semana próxima o la siguiente a más tardar.



Hasta el momento el Gobierno bonaerense distribuyó en febrero $11.600 millones, en mayo $37.549 millones y en agosto $38.106 millones. De esta manera, destinó $87.255 millones para todos los distritos, tal cual estaba estipulado por ley consensuada con todos los sectores políticos.



Al respecto, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, dialogó con La Tecla y aseguró que “a veces el Gobierno provincial hace lo que quiere. No tiene la previsión en tiempo y forma para los municipios”. Entonces, lanzó: “Ahora tenemos la cuarta cuota vencida a fin de octubre, ya corrieron varios días de noviembre y todavía no cobramos”.



En cuanto a las discusiones venideras sobre la confección del Presupuesto 2025 y fondos para los municipios, adelantó que “pondremos sobre la mesa esto, que si hay un fondo tiene que ser con mucha más certeza en cuanto a los pagos. Lo intentamos la vez pasada, con esto de que no tuviera un convenio y que sea directo”.



El alcalde amarillo con línea directa con el presidente, Javier Milei, remarcó que ahora “existe la discrecionalidad del gobierno en demorarlo. Son días de atraso y también recursos que perdemos los municipios”. Además, se mostró en desacuerdo con tener que firmar convenios todas las veces que se desembolsan los fondos: “Nosotros pensamos que no se necesita un acto político para poder hacer el desembolso. Eso debe ser automático”.



Desde el radicalismo también dieron cuenta que la transferencia no llegó a los municipios, pero evalúan los pasos a seguir. También tienen pendiente expresar un posicionamiento como Foro de Intendentes ante la convocatoria que lanzó Kicillof para elaborar un reclamo conjunto al Gobierno nacional por las obras que abandonó en territorio bonaerense.



Algunas fuentes consultadas del partido centenario señalaron que esperan el llamado de la Gobernación para concretar una reunión luego del encuentro que mantuvieron con el ministro de Economía, Pablo López. Del mismo modo, en horas cruciales en las que se espera la decisión de la Justicia Federal sobre la elección interna de la UCR, se especula con que el martes 19 de noviembre se junten los jefes comunales en el municipio de Rojas.



La congregación de alcaldes boina blanca se mantiene en stand by ante el dilema que los aqueja luego de un proceso electoral en el que resta la oficialización de la nueva conducción partidaria provincial. Tanto Miguel Fernández como Pablo Domenichini -que se lo vio junto a Kicillof en Gonzáles Cháves- esperan definiciones judiciales para saber quién será el sucesor del senador nacional, Maximiliano Abad.



Por el lado de Unión por la Patria, el miércoles al mediodía comenzó a circular una convocatoria desde el Poder Ejecutivo a varios intendentes del peronismo. Ante las consultadas realizadas por este medio, hubo alcaldes que confirmaron que les llegó la invitación. Sin embargo, hubo otros que señalaron que no les había llegado y algunos plantearon no estar al tanto de la situación.



El llamado a una cumbre no contenía un temario definido, pero se precisaba que es para el martes 12 a las 15 horas en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense. Llamó la atención que se convocara casi con una semana de antelación y las especulaciones no tardaron en surgir. En tiempos de una fuerte interna en el peronismo y con temas claves para discutir sobre la gestión, la reunión que se prepara genera expectativas.



Por lo pronto, Kicillof intenta retomar la centralidad en la gestión y salirse del barro de la batalla interna que perdura con Cristina Fernández, Máximo Kirchner y La Cámpora. Entre sus principales objetivos ahora tiene el de conseguir el consenso necesario en la Legislatura para lograr la aprobación del Presupuesto 2025 y la Ley Impositiva.



Ambos proyectos serán presentados este lunes en el parlamento y ya hubo el primer contacto del Ejecutivo con la tropa legislativa oficialista. El ministro López dialogó el miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara; el jefe de bloque de UP en Diputados, Facundo Tignanelli; el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Juan Pablo De Jesús; y la presidenta de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García.



Diputados será el receptor y una vez entradas las iniciativas serán tratadas en conjunto por las comisiones de presupuestos de ambas Cámaras, que presiden De Jesús en la baja y el bahiense Marcelo Feliú en el Senado, y donde en ambos casos el oficialismo tiene mayoría. Así se dará inicio a unos de los temas más candentes que afrontará la política bonaerense en los últimos meses del año.