De Kicillof a Cristina: un saludo tibio que reafirma el distanciamiento entre ambos

El gobernador Axel Kicillof dio a conocer anoche sus felicitaciones públicas a Cristina Fernández de Kirchner luego de ser proclamada como presidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional. El mensaje llegó en un contexto en el que el distanciamiento entre ambos marca el termómetro de la interna en el peronismo.



"Felicito a @CFKArgentina y a todos los compañeros y compañeras de la lista de Primero la Patria por este nuevo desafío al frente del Partido Justicialista", manifestó el primer mandatario provincia en sus redes sociales. La salutación escueta dejó otra muestra del vínculo frío entre ambos dirigentes.

Horas antes,. De este modo, se estima que la expresidenta asuma a su nuevo cargo el próximo 17 de noviembre, fecha en la cual estaba previsto que se realice la elección. Algunas voces señalan que podría existir un acto masivo ese mismo día, pero todavía no hay confirmación oficial al respecto.. La detección de irregularidades en los avales marcó a fuego el destino del riojano, que concurrió a la Justicia Federal sin éxito. De todos modos, el cacique del interior avisó que no se quedará de brazos cruzados.Desde, la lista encabezada el gobernador de La Rioja, ratificaron su compromiso y la continuidad del espacio al que calificaron como "entusiasta de militancia, épica federal y convicción movimentista". Se refirieron a la impugnación de la Junta Electoral a su lista y sostuvieron "que es falso no haber conseguido los avales requeridos, ya que los mismos en cantidad más que suficiente, se entregaron con recepción aceptada y ante múltiples testigos, en tiempo y forma"."La tarea del ahora es 'frenar a Milei' y eso no se logra con consignas fuertemente gritadas y escasamente consolidadas en prácticas concretas. Hay nuevas demandas de la sociedad y eso requiere de una organización fuerte y moderna que las comprenda y las represente, no está de más recordar la necesidad, histórica, de enamorar nuevamente a nuestro pueblo", sostuvo el escrito y advirtieron:En la jornada del martes, tanto Cristina comoprotagonizaron actividades en dos distritos bonaerenses enemigos. La expresidente realizó un encuentro con pequeñas y medianas empresas en Avellaneda, municipio comandado por el kicillofista. Además, el líder de La Cámpora fue a Esteban Echeverría, comuna gobernada porEl presidente del PJ bonaerense no se olvidó de la interna y apuntó contra quienes critican a CFK, pero también hizo alusión al recorte de fondos que hace el presidente, Javier Milei, a la provincia de Buenos Aires. “A nuestro pueblo lo vienen cagando a palos con despidos, con pérdida del poder adquisitivo, porque todo te sale más caro., dejándola sin recursos, por pensar diferente”, dijo.Luego, disparó: “. No, te estás peleando con la que persiguieron, con la que quisieron matar, con la que pone la cara. Autoridad no se construye peleando con la compañera o el compañero, la autoridad se construye peleando contra los poderes concentrados y el poder extranjerizante de nuestro país”.