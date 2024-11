Volver | La Tecla Municipios 5 de noviembre de 2024 RUIDO POLÍTICO

Polémica por el viaje de un intendente a Brasil: la oposición analiza sanciones

El jefe comunal de Necochea, Arturo Rojas, presenció la carrera de F1 en la que corrió el argentino Franco Colapinto. En el Concejo Deliberante aseguran que no pidió permiso para salir del país. El alcalde asegura que no era necesario.

