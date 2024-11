Volver | La Tecla Informe Especial 4 de noviembre de 2024 CONVIVENCIA AGITADA

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Peleas, quiebres y renuncias: Concejos en riña

Varios Deliberantes en la Provincia atraviesan fuertes tensiones que no distinguen pertenencia partidaria. Los conflictos más resonantes y un clima de rencillas constantes

