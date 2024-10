La Corte Suprema confirmó la condena a 6 años de prisión de Ricardo Jaime

TRAGEDIA DE ONCE

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no hicieron lugar al recurso del fiscal Raúl Pleé que pedía aumentar la condena para uno de los responsables de la Tragedia de Once y confirmaron la condena de 6 años de prisión para Jaime.



Luego de la tragedia que le costó la vida a 52 personas y donde más de 500 personas resultaron heridas, en la mañana del fatídico 22 de febrero de 2012 personas en Ricardo Jaime fue procesado y condenado por su responsabilidad en el accidente. Fue condenado en un juicio oral y público por el delito de administración fraudulenta. Y le dieron una pena de seis años de prisión. Esa condena fue revisada por la Cámara de Casación en dos ocasiones.









En la primera le subieron la pena a ocho años de prisión porque le sumaron el delito de estrago. En tanto en la segunda revisión los jueces consideraron que era sólo responsable por administración fraudulenta y no directamente por el choque y la pena volvió a ser de seis años.



Luego de dicha condena, el fiscal de la causa, Raúl Pleé presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la pena de Jaime fuera aumentada a ocho años: consideró que a pesar de no haber estado en funciones cuando sucedió el choque tenía “posición de garante”.





En el día de hoy la Corte Suprema no hizo lugar al pedido del fiscal y confirmò la condenó al ex secretario de Transporte de Cristina Fernández a seis años de prisión. Cabe recordar que esta no es la única causa que enfrentó Jaime, sino que en su paso por función pública se le adjudicaron seis casos de corrupción y pasó 7 años preso en la cárcel de Ezeiza.

Una de esas condenas, confirmada este martes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue por su responsabilidad en la Tragedia de Once, un caso de corrupción seguida de muerte.