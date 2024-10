La carta que CFK le mandó a sus militantes previo a la oficialización de las listas

La expresidenta envió una carta que ya está pasando de casa en casa previo a las elecciones internas del PJ Nacional. En dicho documento sostuvo que este momento es una oportunidad que los afiliados puedan expresar su voluntad, apuntó contra los legisladores que votaron a favor del gobierno nacional y sostuvo que este tipo de cosas no pueden ignorar ni aceptar.

CFK comenzó sosteniendo que, “El próximo 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista, el Partido Justicialista no solo definirá su nueva conducción partidaria en elecciones internas, sino que, por primera vez en 35 años, tendrá una verdadera oportunidad para que sus afiliados y afiliadas puedan expresar su voluntad acerca de qué peronismo queremos para el futuro. Las imágenes de legisladores y gobernantes de nuestro partido apoyando a Milei en el Congreso; votando favorablemente medidas como el RIGI o validando su veto contra los jubilados y las universidades, es algo que no podemos ignorar, ni aceptar” empezó la exvice de Alberto Fernández.

En ese sentido sostuvo que, “cada dirigente, cada militante, cada peronista, debe tener una conducta clara y una expresión concreta frente a la sociedad. No todo puede ni debe ser lo mismo”.







Por otro lado, apuntó al trabajo que realizó junto a Néstor y apeló a hablarle al militante: "Es que lo que está en juego en esta elección es el modelo de país que el peronismo le va a ofrecer los argentinos y las argentinas. Me conocés y sabes lo que hicimos cuando nos tocó gobernar entre 2003 y 2015, cuando la lapicera del Poder Ejecutivo la tenía Néstor, primero, y la que suscribe, después. Movilidad social ascendente, desendeudamiento -primero del Estado y después de las familias y las empresas-, jubilados con dignidad, pibes con futuro que estudiaban con su computadora, trabajo bien remunerado que permitía planificar, progresar y ahorrar, escuelas y hospitales como nunca antes, Pymes creciendo y exportando, ciencia y tecnología en pleno desarrollo, plan de obras públicas inédito, integración latinoamericana.



En los párrafos siguiente se refirió a una de sus frases de cabecera: "No fue magia haber terminado 12 años y medio de gobierno con la Plaza de Mayo desbordada y una inmensa mayoría de argentinos con futuro y dignidad. Fue proyecto político ejecutado con convicción, coraje y firmeza. ¡Ojo! No se trata de volver para atrás, sino de dar cuenta y testimonio de lo hecho para que sea creíble lo que queremos hacer, teniendo más que claro que hoy debemos incorporar las nuevas demandas sociales. Lo planteé de frente y sin metáforas -como siempre lo he hecho en mi vida-en el documento de trabajo publicado el pasado 6 de septiembre bajo el título “Es la economía bimonetaria, estúpido”; cuando describí la forma en que el peronismo se había torcido y desordenado, y propuse una serie de ejes para el debate que las y los militantes políticos de nuestro espacio debemos dar".





Habló de la identidad del peronismo: "Queremos un peronismo que recupere sus banderas históricas, pero también sabemos que, sin coraje, sin decisión y sin inteligencia, va a ser imposible ponerlas en práctica. Justicia social, soberanía política e independencia económica no pueden ser solo consignas vacías, sin contenido ni objetivos para el pueblo".

"Cuando distintos compañeros y compañeras me pidieron que acepte el desafío de ponerme al frente del Partido, lo hice por comprensión histórica, pero por sobre todas las cosas, por responsabilidad política. No busco nada para mí. El pueblo ya me otorgó honores que nunca pensé alcanzar y la política me puso en importantes desafíos que creo haber cumplido. Solo hago este esfuerzo porque pienso en los que me dan amor, en los que me dan fuerza, en los que lloran y me abrazan; pero especialmente en los jóvenes que son la esperanza. Como esa piba que el pasado 17 de octubre en la Universidad de Avellaneda, cuando mencioné la entrega de computadoras de Conectar Igualdad, levantó su mano para contar que ella había comenzado el colegio en 2003 y terminado en 2015, y que en pocos días más obtendría su título en esa Universidad, que también fundamos en el 2010. Son experiencias como estas las que me animan a asumir el desafío", prosiguió en la cara firmada por su puño y letra".

Por último, pidió por la unidad del partido “Necesitamos volver a unir las esperanzas con las acciones para poder construir objetivos y llevarlos adelante con el coraje y la decisión de iniciar un proceso de ordenamiento interno que reconstruya esa herramienta de recuperación patriótica. Porque es la Patria la que está en peligro y la que nos convoca en este momento de odio y destrucción que encarna el gobierno de Javier Milei y su socio, Mauricio Macri. Sólo así, el peronismo podrá volver a transformarse en una opción de gobierno y trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Es por la Patria".