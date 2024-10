Irónico pedido de disculpas del presidente Javier Milei a CFK

El presidente Javier Milei le dedicó unas palabras tras sus declaraciones con CFK en una entrevista que generó el repudio de varios frentes opositores al gobierno, en el cual Javier Milei describía como sería el final del kirchnerismo para él "Me encantaría meterle el último clavo del cajón al kirchnerismo con Cristina adentro", había sostenido.











En la tarde de hoy el mandatario compartió su pedido de disculpa a la expresidenta. “En primer lugar parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar su título de abogada y/o sus casos exitosos que sustentan su inmensa fortuna o entender algo de teoría económica” comenzó el presidente y puntualizó “le cuento que gracias a esas idioteces (según Ud.) que repetí durante años, estamos bajando la inflación. De hecho, la mayorista pasó del 54% al 2%, mientras que la minorista lo hizo de 25,5% al 3,5% por lo tanto, parece que lo estamos haciendo mucho mejor que su gobierno, ya que cada vez que Usted estuvo al frente de la administración siempre superó la inflación de su predecesor".

Por otro lado se refirió a algunas consideraciones de la ex presidenta y argumentó: “Respecto al cierre del BCRA, le cuento que antes de cerrarlo, para que no derive en una hiper hay que sanearlo, tal que se recomponga el patrimonio y así poder rescatar los pasivos. En ese sentido le cuento, las LEFI y las LECAPS son deuda que siempre debería haber estado en cabeza del tesoro (ya que Usted financiaba el déficit con emisión y el BCRA colocaba títulos para tratar de mitigar el impacto inflacionario de corto). Al mismo tiempo le cuento que Ustedes dejaron deuda por SIRAs y Dividendos por USD 60.000 millones y RIN negativas en USD 11.500 millones y una pérdida no reconocida por USD 45.000 millones.



En esa línea, prosiguió: "Por ende si aún no lo cerramos es porque estamos arreglando este desastre que causó su gestión. Pero no tenga dudas que hoy estamos mucho más cerca de hacerlo de lo que Usted puede entender. A su vez, como Usted tiene un punto (incorrecto) sobre el tema deuda, le cuento que en estos 10 meses la hemos reducido en USD 46.000 millones”.

Por último, el presidente Javier Milei fiel a su estilo, le agradeció a CFK por dos cosas: "agradezco sus posteos en dos direcciones: (1) deja en evidencia su ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país, salvo que su objetivo sea destruirlo; y (2) me permite disfrutar el placer de hacer docencia. La espero ansisoso con su próxima barbaridad.