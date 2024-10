Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2024 ENCERRONA

Interna peronista: Cristina vs. Quintela, el escenario que Kicillof no quería

El mandatario provincial finalmente presentó su lista para competir contra la expresidenta por la presidencia del PJ. De esta manera, se desata una guerra por la conducción del Partido en la que Axel Kicillof está en medio.

Compartir