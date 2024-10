Es oficial: Miguel Fernández ganó la interna de la UCR y habrá más disputa en la Justicia

Tras varias días de demora debido a las denuncias de fraude por parte de los dos sectores, amenazas y autoproclamación de ganadores, la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia le puso cierre a la elección del Comité bonaerense y proclamó ganador al candidato oficialista, Miguel Fernández.



De acuerdo a la resolución con los resultados definitivos del comicio, la lista 23 denominada Unidad Radical se impuso en toda la Provincia por 39.715votos (51,60%) contra 37.248 votos para la lista 15 de Futuro Radical (48,40%), el espacio que responde a Facundo Manes, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.



Desde Evolución, por su parte, emitieron un comunicado antes de que se oficialice el resultado (toda una rareza) en el que anunciaron la concurrencia a la Justicia por entender que la resolución de la Junta no se ajusta a la realidad de lo que sucedió el día de la votación. Futuro Radical desconoce el fallo del escrutinio definitivo y sostiene que ganó por 254 sufragios.



LA RESOLUCIÓN







La resolución, de 41 páginas, especifica detalladamente lo resuelto en cada uno de los 8 distritos que fueron cuestionados desde uno y otro lado, y que quedaron fuera del escrutinio provisorio que la Junta emitió el pasado martes 15 con los resultados de los distritos que no sufrieron impugnaciones ni observaciones.



Pero, además, en las consideraciones finales, se advierte que la “ Junta se encuentra ahora en la incómoda situación de tener que resolver una contienda donde la parte final del comicio se llenó de sombras, dudas y contradicciones”.



En ese sentido, el órgano partidario denuncia que “nos encontramos con duplicación de certificados de escrutinio, con cambio de urnas, con imposibilidad de determinar las autoridades de las mesas, con duplicación de firma de fiscales, con diferencias abismales e inexplicables de sufragantes entre una categoría y otra cuando se votó con lista pegada; un corte de boleta absolutamente inexplicable. Con esta realidad, quedarse en la verdad formal de tomar por válida la palabra de la Junta Distrital, es una decisión nociva para la salud de la vida política interna del partido. Si hoy esta Junta Electoral no da una señal clara de autoridad, no se pueden seguir realizando elecciones internas. Es de destacar que la legitimidad y seguridad en la cadena de cuidado de las urnas y en la transparencia de los votos que aporta la participación del estado en las elecciones generales no se encuentran en una elección partidaria interna”.



Hacen la advertencia de recurrir a un estamento superior de Justicia para determinar responsabilidades de las Juntas Electorales distritales que habrían incurrido en la falsificación de documentación, porque “han hecho lo imposible para ensombrecer el proceso. Fueron ingenuos o irresponsables -para el caso da igual- creando un cono de sombras y sospechas que daña todo el proceso y por sobre todo al partido institucionalmente” dicta el texto que consagra ganador de Fernández.



La resolución fue aprobada con los votos de Federico Carozzi; Darío Lencina; Mario Carbonel y Diego Castellari, mientras que el miembro de Futuro Radical, Gerardo Campidoglio votó en contra.







EL ESCRUTINIO DEFINITIVO







LA NUEVA CONDUCCION



El exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, reemplazará en la presidencia del partido a Maximiliano Abad, a quien se le termina su segundo mandato el 30 de marzo. en la mesa de conducción del partido, Fernández estará acompañado por Elsa Llenderozas en la vicepresidencia, Walter Carusso como secretario general y Sofía Gambier como tesorera.







Por su parte, los delegados al Comité Nacional serán dos por cada lista. Maximiliano Abad y Érica Revilla por el oficilismo y Federico Storani y Danya Tavela en representación de Futuro Radical.



LA OPOSICIÓN VA A LA JUSTICIA



La victoria del oficialismo había sido ratificada de manera provisoria por la Junta Electoral partidaria, con la impugnación de las mesas de Quilmes, donde el abadismo negaba haber perdido por la diferencia de votos que sostiene Pablo Domenichini, postulante de la alianza entre Evolución (Martín Lousteau) y Facundo Manes.



El sector que postuló a Pablo Domenichini ya había cuestionado diversos aspectos del acto electoral y la actuación de la Junta Electoral partidaria. En el día de hoy se conocieron los resultados finales y desde Evolución no se lo tomaron muy bien y previo a conocerse los resultados enviaron un comunicado.







En ese sentido, Futuro Radical, compartió un comunicado denunciado al oficialismo de maniobras para alterar el resultado final de la elección. El dicho documento sostiene que su lista ganó la elección por 254 votos. “La Junta Electoral, controlada por el oficialismo, hizo lugar a impugnaciones de la Lista 23 que carecen de fundamento legitimo y con ese ardid alteraron el resultado de la elección final”.



En respuesta la diputada nacional Karina Banfi arremetió contra Futuro Radical y sostuvo que, “Cuando estás seguro que perdiste la elección y publicaste el comunicado antes que la Junta Electoral resuelva”.





Cuando estás seguro que perdiste la elección y publicaste el comunicado antes que la Junta Electoral resuelva.#BastadeFraude pic.twitter.com/uRiKsbWiR5 — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) October 17, 2024