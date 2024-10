Axel Kicillof pidió unidad en el PJ: “Nunca me van a ver buscando divisiones”

En medio de una feroz interna, Axel Kicillof encabezó el acto central por el Día de la Lealtad Peronista en Berisso. Ante más de 25.000 personas, el gobernador tuvo su discurso contra el gobierno nacional y dio su parecer sobre las discusiones en torno al Partido Justicialista Nacional.



Sin presencia de La Cámpora ni del Frente Renovador, el gobernador contó con el apoyo de un nutrido grupo de ministros e intendentes bonaerenses, al igual que organizaciones políticas, sociales y sindicales. Además de Verónica Magario, estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, su par de Desarrollo, Andrés Larroque, la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, de Economía, Pablo López, de Producción, Augusto Costa, de Trabajo, Walter Correa el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.





Encabezados por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, llegaron dos camionetas Traffic con una comitiva de intendentes bonaerenses para respaldar a Kicillof. Entre los alcaldes se encontraban Julio Alak (La Plata); Juan José Mussi (Berazategui); Fabián Cagliardi (Berisso); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Gastón Granados (Ezeiza); Leonardo Angueira (Punta Indio), Federico Achaval (Pilar), Fernando Espinoza (La Matanza), Lucas Ghi (Morón), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales).



A su vez, se destacó una fuerte presencia de dirigentes gremiales como Héctor Daer, Hugo Yasky, Pablo Moyano y Roberto Baradel. Además, participó Marcos Di Palma del acto en Berisso.





El acto comenzó pasadas las 17.20 de la tarde. Tras la presentación del gobernador, el primero en tomar la palabra fue el intendente anfitrión, Fabián Cagliardi, quien le dio la bienvenida a la militancia al “kilómetro 0 del peronismo” y luego agradeció al Gobernador por elegir a su distrito como sede del acto.



“En el año 45 salieron más de 14 micros desde acá de Berisso para aocmpañar a Perón y Evita pidiendo por los derechos sociales y por lo que tenía que ser una patria libre, justa y soberana”, añadió Cagliardi.



Allí elogió con firmeza al mandatario bonaerense: “Hoy tenemos al gobernador Axel Kicillof, que el pueblo argentino se vuelve a enamorar de él. Tenemos en una sola persona el proyecto político, el enamoramiento del pueblo. Va a ser el futuro presidente de los argentinos”. Tras las palabras de Cagliardi, la militancia comenzó a cantar por “Axel Presidente” y otro cántico con la frase “Para Axel la conducción”.







Luego llegó el turno del gobernador y comenzó: “Hoy es un día peronista. Qué emoción, que cantidad de compañeros y compañera y sobre todo cuanta alegría. Este encuentro deja claro que no nos van a robar la alegría. El 17 de octubre, un día de festejo, festejamos estar juntos, la pelea que estamos dando y sobre todo la certeza de que este desastre de Milei no dura para siempre”.



“Qué se conmemora hoy, son muchas cosas. Pero recuperamos un 17 de octubre la democracia en la Argentina a través de una inmensa movilización que salió de acá, del kilómetro cero del peronismo. Estaba el entonces Coronel Perón, preso en la Isla Martín García, luego lo trajeron a un hospital. Había que dar vuelta esa situación de persecución, de proscripción. Y fueron miles de compañeros y compañeras que dieron vuelta la historia”, continuó.



Allí aparecieron las críticas hacia María Eugenia Vidal: “Esa casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires que recibimos abandonada, destruida de una gobernadora que pensaba que podía gobernar nuestra provincia a control remoto o desde la Capital Federal. La provincia de Buenos Aires se gobierna desde su capital, desde esta región”



Tras hacer referencia al feminismo y a la inauguración de la galería de las mujeres en Gobernación, Kicillof sentenció: “Cuando hay crisis económica como las que generó Milei, son las mujeres las que se ponen al frente”. Luego hizo referencia al puerto de La Plata y aseguró que están “a pasitos” de concretar la obra del Canal Magdalena.



Luego hizo referencia a la Causa Vialidad en la que está involucrada Cristina Kirchner: “El 17 de octubre se quebró con la organización popular una situación de proscripción y persecución que se le estaba aplicando al general Perón. Hay que recordarlo porque en pocos días, un tribunal de la vergüenza en Comodoro Py, con una causa inventada y trucha, va a querer hacerle creer a alguien que Cristina es culpable de la Causa Vialidad. Es mentira. Basta de persecución, basta de proscripciones”.







“El peronismo transformó la conciencia, la mente y los corazones de los peronistas y de todos los argentinos. Cuando se ve una injusticia, se dice no. Cuando Milei avanza, se le dice basta. Y eso es porque por la Argentina pasó, pasa, pasará y volverá al gobierno el peronismo”, sentenció.



“Estamos acá para escribir el futuro, para convocar a todos y a todas a organizar la solidaridad, a construir el futuro. Lo vamos a hacer, guiados como siempre por las tres banderas, soberanía política, independencia económica y, escuche Milei, la justicia social. En ese Siglo XXI fueron Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora”, añadió.



Tras las críticas por la visita del primer ministro británico a la Rosada, Kicillof le preguntó si entiende que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. Luego continuó: “Cuando nos hablan de libertades quieren privar de las posibilidades a millones de argentinos que necesitan un estado presente para poder desarrollar su vida”.



Allí siguió pegándole al presidente: “El proyecto de Milei no tiene nada que ver con lo que dijo en la campaña. Desde que está Milei, las transferencias a las 23 provincias las pulverizaron, las bajaron un 82% en términos reales. Eso cayeron las transferencias a las provincias. Cuanta mentira, cuanta ignorancia en creer que eso es ajustar a la casta. Lo que le recortaron fue el fondo de transporte para que sea más barato el boleto, el FONID que iba directamente al bolsillo de los maestros. Le recortaron a nuestra provincia el Fondo de Seguridad que se utilizaba para comprar patrulleros”.



Han pasado 10 meses, ese ajuste fue a la provincia. Ajustó un 30% del presupuesto total de Argentina. 36% a los jubilados, le bajó un 23% a la obra pública, mil obras paradas por Milei en nuestra Provincia. Hay que definir de nuevo “casta”. Para que lo entienda bien, basta de mentir, la casta no es el pueblo. Si queres perjudicar a la casta, fíjate en la Casa Rosada, en tus amigos. Basta de joder al pueblo”.



“Necesito decirlo, porque esto es un esquema ponzi, un esquema piramidal de afano y choreo al pueblo argentino. Se están choreando los dólares que entran del blanqueo a la timba. Ni liberal libertario, ni austríaco ni nada, se parece a la tablita de Martínez de Hoz. Y durante el gobierno de Macri que el mismo ministro de Economía de ahora, son los mismos de siempre”, continuó.



Allí comenzó su fragmento del discurso dedicado a la interna: “Tenemos que escuchar a quienes están siendo dañados, a los chicos y chicas, universitarios, pequeños y medianos empresarios, a los jubilados, a las maestras. Escuchemos, seamos modestos. No estamos para dar clases, sino para entender. Después nosotros estamos para representar, siempre desde cerca, con el corazón abierto y con generosidad”.



“Que nadie busque palabritas, porque si algo quiere la derecha es que estemos divididos. Nunca me van a ver buscando divisiones”, añadió.



Cuando duden o los invade la angustia, recuerden que en la Provincia derrotamos tres veces a Milei. La Provincia que produce la mitad de los bienes industriales de la provincia y tiene el 40% de los habitantes del país, dijo que no queríamos ponerle una topadora o una motosierra a la Casa Rosada. No queríamos que se destruya el estado desde adentro. Queremos más y mejor estado para todos y todas.



“El peronismo con sus aliados, sindicatos, representa un proyecto, tiene su plan quinquenal, tiene su plan de trabajo que aplicamos desde el año 2019 y es más industria, más trabajo, más escuelas, más centros de salud y universitarios”.



Allí sentenció: “Discutan con nosotros, no inventen más fantasmas. Mientras Milei divide, nosotros sumamos. Nosotros le estamos contando de que se trata esto y le decimos la verdad al pueblo. Ellos hacen negocios con el estado. Nosotros, desde el estado, queremos servir a la sociedad. Ellos rompen y nosotros tejemos puentes con los intendentes, las organizaciones sociales, los gobernadores, el Papa Francisco. Con todos, vengan de donde vengan”.



"Tenían la comida pudriéndose en los galpones. ¿Qué hicimos en la Provincia de Buenos Aires? Reforzamos el servicio alimentario escolar en todas las escuelas de nuestra provincia".



"Nos quieren minar la capacidad de pensar una alternativa, pero yo les digo, las valientes, las tremendas reacciones de laburantes en la calle, de las mujeres y de los derechos humanos, las movilizaciones de jubilados y jubiladas, las movilizaciones históricas de estudiantes, de laburantes docentes y no docentes nos demuestran que hay esperanza, que el pueblo se defiende, aunque no lo escuchen".



"Al futuro no lo vamos a escribir solo los dirigentes, lo tiene que escribir el pueblo en la calle. Es hora de comprometerse con la patria y la patria no se vende. No alcanza con ser oposición, no alcanza con ser escudo. Tenemos que ser alternativa y tenemos que ser futuro. Todos los días gobernamos con una sola prioridad, que es el pueblo”.



Allí se refirió a la interna: “Este proyecto político y este pueblo es el que el año que viene le va a poner un freno a Milei en las urnas y va a empezar a construir una alternativa superadora. En la provincia de Buenos Aires tenemos que construir una nueva esperanza colectiva. El peronismo sufrió una gran derrota, está en un momento de reflexión y de debate. Por eso, no tengamos miedo. No dramaticemos. Como dice Cristina en su documento. Acá no sobra nadie y en la discusión, todos y todas somos iguales. Como decía Néstor ‘con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora’”.



“Unámonos. Mientras tanto, no me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado, en las peores circunstancias, a ofrecer a los bonaerenses un escudo que atenúe lo que está haciendo milei. Lo que si quiero hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la argentina en una etapa de desarrollo. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei”, añadió.



Para cerrar, Kicillof enfatizó: “A la derecha lo que le conviene es nuestra división, nuestra fragmentación. Les conviene debilitar este escudo llamado peronismo. Yo quiero dejar acá, mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo. Mi opinión es sencilla: ‘unidad, unidad y ubnidad’. Los días más felices siempre fueron peronistas, los mejores días siempre fueron con Cristina y los días mejores que se vienen tienen que estar en el futuro. Ese futuro mejor lo vamos a construir inspirados en la gesta rebelde que nació el 17 de octubre, en los ejemplos de Perón, Evita, Néstor y Cristina. Lo vamos a construir con nuestras convicciones que vamos a seguir repitiendo. La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia. La solidaridad no es una transacción. La libertad solo es posible con la justicia social, la vida no es un mercado y la patria no se vende. Viva Perón carajo!”