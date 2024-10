Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2024 TRISTEZA

Qué es la influenza B, la enfermedad que terminó con la vida de Juanita Sirimarco Díaz

La nena de 13 años que falleció luego de volver de un viaje de egresados, contrajo un cuadro grave y, si bien la internaron en el hospital para realizarle estudios, la atención no fue suficiente y tuvo un desenlace fatal.

Compartir