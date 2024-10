El peronismo cruje: Cristina es desafiada y Kicillof tendrá su 17 de octubre

La discusión por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional ingresa en momentos claves en una semana en la que se celebrará el Día de la Lealtad peronista. Con Ricardo Quintela lanzado, la unidad propuesta por Cristina Fernández se hace desear. Mientras tanto, Axel Kicillof encabezará un acto masivo este jueves.



El cierre de listas está pautado para el sábado 19 y hasta el momento no hay certezas sobre si el justicialismo logrará consensuar una sola lista o si habrá una contienda en las urnas. Lo que antes no revestía dificultad para la expresidenta ahora parece un camino sinuoso. Tras el operativo clamor lanzado por el camporismo y aliados, la propuesta de que CFK sea el reemplazo de Alberto Fernández no encuentra respuestas mayoritarias.



Por su parte, Quintela hasta ahora no dio señales de bajar su candidatura a presidir el PJ y adelantó que devolverá el llamado de CFK que no había respondido y generó el enojo del cristinismo. El riojano continúa firme con su plan y hasta posee la banca de sectores del peronismo bonaerense que hasta juntan avales para su postulación.



El silencio de Kicillof sobre la propuesta de Cristina también provoca especulaciones en torno a su posicionamiento y confirma con su acción lo que varias fuentes admiten en torno al distanciamiento existente entre ambos. Del mismo modo, los puentes que tiende con el resto de los gobernadores peronistas también configuran otro síntoma de autonomía política en tiempos de tormenta interna.



Al respecto, el senador nacional, Oscar Parilli, apuntó contra el Gobernador bonaerense y tensó más el clima. En declaraciones a CNN Radio, y disparó: “Me hubiera gustado que apoyara, como muchos gobernadores y presidentes del partido, pero es una decisión de él”. Entonces, añadió que “hubiera sido relevante, sobre todo sabiendo que en 2019 quien propuso a Axel gobernador fue Cristina”.



Ante el consenso que no llega ya varios especulan con un cambio de fecha de las elecciones previstas para el 17 de noviembre. “Es una posibilidad”, reconocieron desde el peronismo bonaerense a La Tecla. También admiten esa alternativa quienes apuestan por la expresidenta, pero nadie descarta ningún escenario.



En este marco, una voz del justicialismo provincial sostuvo que el poder de Cristina “está limado” y que “el operativo clamor no pasó de La Cámpora”. Luego expresó que “todos están esperando en definitiva que Axel despegue. Si se anima, se planta, les tambalea todo. La militancia quiere estar con Axel, quiere otra cosa”.



En cuanto a los apoyos a CFK, el PJ porteño que se había expresado en esa sintonía a través de un comunicado tuvo voces disidentes encabezadas por Juan Manuel Abal Medina, vicepresidente del partido. En un documento, firmado por varios dirigentes, indicaron que “queremos manifestar que el comunicado no se trató, ni se aprobó en los órganos partidarios correspondientes, lugares donde se deben expresar las ideas y opiniones de los distintos compañeros y compañeras y donde se define la voluntad del partido”. La aclaración podría significar algún rebote en el PJ bonaerense ya que varios dirigentes bancaron -por lo bajo- el planteo de sus compañeros porteños.



En este contexto, para el jueves 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista, se prepara un acto masivo en Berisso, el distrito denominado el kilómetro cero del peronismo. “Lealtad al pueblo. La Patria no se vende”, es la consigna de actividad que tendrá a Kicillof como único orador.



Desde el entorno del Gobernador bonaerense adelantaron que continuarán con el mismo tono de mensaje ante el programa de ajuste implementado por el Gobierno nacional. “El discurso va a ser apuntar contra Milei, contra sus políticas y su deserción de responsabilidades”, detallaron a este medio. A su vez, adelantaron: “Vamos a hablar de futuro”.



La actividad es organizada por los ministros Carlos Bianco, Andrés Larroque, Walter Corres y Cristina Alvarez Rodríguez. Además, forman parte de la organización los intendentes Fabián Cagliardi, Mario Secco, Julio Alak y Jorge Ferraresi.



La jornada, según señalaron desde la organización, espera albergar a unas 20 mil personas con el objetivo de apuntalar a la figura de Kicillof. También dieron a conocer que cursaron invitaciones a todos los sectores, gobernadores del interior y hasta el presidente de Brasil, Lula Da Silva.



Mientras tanto, el Gobernador busca enfocarse en la gestión y esquiva brindar definiciones entre Cristina y Quintela. De hecho, el Gobierno bonaerense comenzó la semana sin la habitual conferencia de prensa de los lunes brindada por Bianco. En tanto, se preveía un acto junto a Gabriel Katopodis y la camporista Daniela Vilar, pero finalmente se indicó que Kicillof no se hará presente en el Teatro Argentino para la actividad este martes. En tanto, se espera que el miércoles, en el Salón Dorado, comparta una activida junto a Florencia Saintout, la titular del Instituto Cultural.