“Falsa denuncia y operación de espionaje”: el comunicado de la defensa de Fernando Espinoza

Desde la defensa de Fernando Espinoza pidieron que haya un “cumplimiento de la ley” y no un “acatamiento jurídico a presiones de mesas judiciales". “Hechos, no mentiras. Pruebas, no intencionalidad política”, reclamaron.

