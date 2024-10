Volver | La Tecla Nacionales 9 de octubre de 2024 DEFINICIONES

El oficialismo logró el objetivo y sostuvo el veto al financiamiento universitario

Con 160 votos afirmativos, 84 negativos y cinco abstenciones, la oposición no logró conseguir los dos tercios necesarios para dar marcha atrás con el veto que impulsó Javier Milei.

