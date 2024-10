El arco opositor presente en la Marcha Federal Universitaria

En la gran marcha federal Universitaria se hicieron presentes de todos los cuadros políticos y así fue el caso del radicalismo que acompañó a los estudiantes, docentes y no docentes universitarios en la impactante movilización frente al Congreso de la Nación.



Por el lado del abadismo que conduce el senador nacional Maximiliano Abad estuvieron presentes Miguel Fernández, -que se medirá en la interna del Comité Provincia con Pablo Domenichini el próximo domingo-, Fabio Quetglas, Daniel Salvador, Anahí Bilbao, entre otros.



Al respecto el senador Abad compartió en sus redes sociales un posteo para hacerle frente al gobierno nacional. “Una multitud, en todo el país, salió a la calle a defender su derecho a aprender, a enseñar, a progresar, a vivir en una Argentina que invierta en el futuro”, sostuvo el senador y agregó, “es mucho más que una movilización sectorial, es la declaración de principios de un pueblo unido: la educación no se veta”, cerró.



Una multitud, en todo el país, salió a la calle a defender su derecho a aprender, a enseñar, a progresar, a vivir en una Argentina que invierta en el futuro.

Es mucho más que una movilización sectorial, es la declaración de principios de un pueblo unido: la educación no se veta. pic.twitter.com/N8iBhuHtxP — Maxi Abad (@MaxiAbad) October 2, 2024

Por otro lado, el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Martín Lousteau también se hizo presente en una de las columnas del radicalismo con la consigna "NO AL VETO".



En las redes sociales compartió un video con el lema, “La UCR defiende la educación pública. Universidad Pública siempre”.





LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DEFIENDE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. UNIVERSIDAD PÚBLICA SIEMPRE.#NoAlVeto pic.twitter.com/ye3JYculiq — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 2, 2024

Por otro lado, el bloque libertario bonaerense de Unión, Renovación y Fe tambien mostró su apoyo a la Marcha Federal y le pidieron a Javier Milei que no lleve adelante el veto a la Ley de Financiamiento. "Volvemos a reafirmar nuestro compromiso con la defensa de la educación pública, emblema e histórico orgullo de nuestro país".



En esa lìnea agreagaron que "Del mismo modo, llamamos a la reflexión al Presidente de la Nación Javier Milei para que no lleve adelante el veto a la Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales, recientemente, aprobada por el Congreso Nacional. El cuidado de las cuentas públicas debe ser prioridad para la gestión de gobierno, pero sin desatender las políticas públicas, los derechos esenciales de aprender y enseñar, expresados en el artículo 14 de la Constitución Nacional".



"Sin educación pública resulta imposible pensar la movilidad ascendente", cerraron.



Por último, otro que se hizo eco fue el libertario Guillermo Castello que sostuvo entender el reclamo pero con pidió por reclamar dentro de las aulas, “Entiendo el reclamo... aunque debería ser con las puertas y aulas abiertas, con los docentes dando clases. Si quieren protestar que lo hagan con clases públicas, pero no paralizando la universidad que dicen defender y dejando sin clases a miles de jóvenes”, afirmó el diputado de LLA en la Provincia.