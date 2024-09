Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2024 PRUEBA CONTUNDENTE

Declaración clave: se filtraron las conversaciones entre Alberto Fernández y la madre de Fabiola Yañez

Aparecieron mensajes entre el exmandatario y su exsuegra donde dialogan sobre los problemas con el alcohol de la ex primera dama. Sin embargo, algunos aseguran que los chats estarían editados.

