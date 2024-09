Volver | La Tecla Nacionales 17 de septiembre de 2024 REVES EN LA CAUSA

Una testigo clave afirma que Fabiola Yañez se golpeaba en estado de ebriedad y le era infiel a Alberto Fernández

La mujer habría conocido a la ex primera dama durante la campaña presidencial del 2019 y con quien había tenido una amistad. En ese marco, aseguró ante un escribano que Yañez estaba desequilibrada, tenía problemas con el alcohol y mantenía relaciones a escondidas con otros hombres.

