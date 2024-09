Volver | La Tecla Nacionales 17 de septiembre de 2024 RECTIFICACIÓN

El Gobierno achicó la cifra y el recorte de las provincias debe ser de u$S 20 mil millones

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert precisó que el recorte de gastos que deberán hacer las provincias según el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, deberá llegar a US$ 20.000 millones y no a los US$ 60.000 millones como dijo el presidente Javier Milei en la noche del domingo

