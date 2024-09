Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2024 FEDERICO RAITELLI

“El peronismo se va a organizar, nos vamos a poner de acuerdo cada uno de los sectores”

El intendente de Brandsen dialogó con La Tecla sobre la situación política que atraviesa Unión por la Patria. Asimismo, lanzó críticas hacia el plan económico de Javier Milei.

Compartir