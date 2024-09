Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2024 GUSTAVO MENENDEZ

“Perder o ganar una elección solamente te legitima para tomar decisiones, pero no te da la razón”

El intendente de Merlo dialogó con La Tecla sobre el panorama social en medio la crisis económica y las medidas de ajuste de Javier Milei. También habló sobre la interna en el peronismo.

Compartir