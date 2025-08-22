Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de agosto de 2025 EL ESCANER DE DESCONFIADOS

Resa: un candidato de elite y controversial que busca desembarcar en el Concejo

El arquitecto, Sergio Resa, es mano derecha de Julio Alak en La Plata y primer candidato de Fuerza Patria para el Concejo. Es cuestionado por su impronta inmobiliaria, la que se ha visto evidenciada en el desarrollo urbano y territorial de la ciudad con gastos millonarios en detrimento de otras áreas de primera necesidad

