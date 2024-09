Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2024 NOTA DE GRÁFICA

“Es momento de mostrar la predisposición a los renunciamientos, y eso nos alcanza a todos”

Raitelli, Garate, Menéndez, Mussi y Zamora, alcaldes de distintas tribus de Unión por la Patria hablan del espacio, de cómo plantarse ante Milei, de Kicillof y de la necesidad de mantener la unidad a pesar de las diferencias.

