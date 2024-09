Tasas municipales: bronca de intendentes hace estallar conflicto con Nación

El gobierno de @JMilei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr!



Este miércoles finalmente se oficializó la medida del Gobierno nacional que prohíbe a los municipios incluir impuestos en las facturas de servicios y provocó la furia de los intendentes bonaerenses. Los alcaldes dealertaron por el desfinanciamiento de los distritos en medio del ajuste que aplica el presidente,. Asimismo, evalúan ir a la Justicia y piden la intervención del gobernador,Ladelya se publicó en el Boletín Oficial que había adelantadoen sus redes sociales. "Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas”, indicó el funcionario. Asimismo, añadió: “Las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”.La situación provocó la ira y preocupación de los intendentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que ya activaron reuniones para evaluar los pasos a seguir. Luego de varios intercambios, según pudo conocer, evalúan realizar una presentación ante la Justicia. Asimismo, solicitaron al gobernador, Axel Kicillof, que los acompañe en este nuevo reclamo.En declaraciones a este medio, el jefe comunal de Tigre,, defendió la implementación de tasas y apuntó contra Nación. En tanto, remarcó que "la Constitución del 94 consagra lasy no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional".En ese sentido, explicó a este medio que “en los servicios públicos como electricidad, gas u otros, hay impuestos nacionales que también están ‘escondidos’, entre comillas digo escondidos porque es el argumento que utilizó el ministro, o sea”.“También pone impuestos nacionales dentro de los recibos de sueldo de los trabajadores, porque cobra el impuesto a las ganancias. También. Cobra el impuesto con un velo que el ciudadano no lo ve”, añadió.A su vez, afirmó que “entonces ese. Después hay que entender que los municipios no son los municipios del alumbrado del barrio, de la limpieza, ahora tienen un horizonte ampliado de servicios, de salud, de seguridad, de cuidado del espacio público, de tareas sociales”.“Vemos al ministro de Economía que dice que los municipios no tienen que estar cobrando tasas exorbitantes, y digo, ¿quién va a sostener eso? O sea,de en poner en duda porque es muy fácil decir que hay que bajar los impuestos” “es demagogo decir eso”, indicó.Por su parte,(Merlo) se refirió a Caputo y disparó: “. En Merlo de la totalidad de impuestos que pagan los vecinos el 90% se los lleva la nación, ¿de qué está hablando? Es un caradura”.. Es un mentiroso y un fugador serial responsable de la deuda externa actual en la Argentina, da vergüenza ajena escuchar un tipo que supuestamente debería estar a la altura de las circunstancias”, aseguró.En tanto, este miércoles,(Quilmes) también salió al cruce y sostuvo que ". ¡No lo van a lograr!". Después, resaltó que "la decisión anunciada hoy por Luis Caputo no perjudica a los intendentes sino a los vecinos y vecinas de cada distrito"."Un dato: las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo., como podemos ver en las imágenes", expresó.Más adelante, lanzó: "Su política energética es la que está hundiendo la economía de los argentinos y argentinas. Mientras ustedes inventan superávits y dibujan números en un Excel, l".